Стали известны подробности проведения акции «Бессмертный полк» в Башкирии

Сегодня, 25 апреля на оперативном совещании в ЦУРе власти региона сообщили подробности проведения акции «Бессмертный полк».
Так, по словам первого вице-премьера региона Азата Бадранова, построение колонн будет проходить с 10 до 11 утра. В Уфе местом шествия станет проспект Октября, а именно на участке от улицы 50 лет СССР до улицы Кольская. Предполагается, что в Уфе участие примут 150 тысяч человек, в остальных муниципалитетах — не менее 450 тысяч человек. Само движение колонн с портретами участников ВОВ будет осуществляться до 13:00.
Между тем, общереспубликанская минута молчания состоится во временной промежуток с 11:00 до 11:12.
Ранее мы сообщали в какую сумму жителям Башкирии обойдется оформление портрета ветерана для акции «Бссмертный полк».