Стали известны подробности проведения акции «Бессмертный полк» в Башкирии

Стали известны подробности проведения акции «Бессмертный полк» в Башкирии
Стали известны подробности проведения акции «Бессмертный полк» в Башкирии
Вчера, 12:55ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Построение колонн начнется в 10 утра, также будет предусмотрена общереспубликанская минута молчания, сообщил первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов.

Сегодня, 25 апреля на оперативном совещании в ЦУРе власти региона сообщили подробности проведения акции «Бессмертный полк».

Так, по словам первого вице-премьера региона Азата Бадранова, построение колонн будет проходить с 10 до 11 утра. В Уфе местом шествия станет проспект Октября, а именно на участке от улицы 50 лет СССР до улицы Кольская. Предполагается, что в Уфе участие примут 150 тысяч человек, в остальных муниципалитетах — не менее 450 тысяч человек. Само движение колонн с портретами участников ВОВ будет осуществляться до 13:00.

Между тем, общереспубликанская минута молчания состоится во временной промежуток с 11:00 до 11:12.

Ранее мы сообщали в какую сумму жителям Башкирии обойдется оформление портрета ветерана для акции «Бссмертный полк».

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