«Норникель» и «Росатом» подписали соглашение по сотрудничеству

Еще одним приоритетным направлением в совместной работе «Норникеля» и «Росатома» стало совместное освоение литиевого месторождения Колмозерского в Мурманской области и последующая переработка добытого сырья. Это месторождение считается крупнейшим и наиболее перспективным: оно содержит 18,9% всего российского запаса литиевых руд, но до настоящего времени значилось в нераспределенном фонде. Участники соглашения условились об образовании совместного предприятия с равными долями между участниками. Особую важность разработка Колмозерского месторождения приобретает в настоящее время, когда Чили и Аргентина отказались поставлять литий в РФ. Таким образом, добыча собственного литиевого сырья позволит компенсировать возможный дефицит этого металла в стране и приступить к созданию первого отечественного производства литийсодержащей продукции и тяговых литий-ионных батарей.