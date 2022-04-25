«Норникель» и «Росатом» подписали соглашение по сотрудничеству

«Норникель» и «Росатом» подписали соглашение по сотрудничеству
«Норникель» и «Росатом» подписали соглашение по сотрудничеству
Сегодня, 00:14ОбществоФото: pixabay.com
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (госкорпорация «Росатом») и крупный производитель палладия, никеля, платины и меди — ПАО «ГМК «Норникель» — подписали соглашения о совместной работе над построением отрасли полного цикла энергонакопителей.

Под документом о сотрудничестве поставили свои подписи глава «Норникеля» Владимир Потанин и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, пишут пишут newizv.ru. В реализации проектов также будут участвовать ФГУП «Атомфлот», урановый холдинг «АРМЗ», АО «Техснабэкспорт» и АО «РЭНЕРА».

Одним из важнейших пунктов договора стало осуществление стратегических проектов в Арктической зоне РФ: развитие инфраструктуры Северного морского пути и арктического судоходства, судостроение и развитие атомного ледокольного флота. Ледоколы «Атомфлота» помогают «Норникелю» расширять транспортный коридор на Таймыр, и это, в свою очередь, способствует выполнению инвестиционной программы в Норильском промышленном районе.

Еще одним приоритетным направлением в совместной работе «Норникеля» и «Росатома» стало совместное освоение литиевого месторождения Колмозерского в Мурманской области и последующая переработка добытого сырья. Это месторождение считается крупнейшим и наиболее перспективным: оно содержит 18,9% всего российского запаса литиевых руд, но до настоящего времени значилось в нераспределенном фонде. Участники соглашения условились об образовании совместного предприятия с равными долями между участниками. Особую важность разработка Колмозерского месторождения приобретает в настоящее время, когда Чили и Аргентина отказались поставлять литий в РФ. Таким образом, добыча собственного литиевого сырья позволит компенсировать возможный дефицит этого металла в стране и приступить к созданию первого отечественного производства литийсодержащей продукции и тяговых литий-ионных батарей.

Владимир Потанин подчеркнул, что продукция «Норникеля» играет важную роль в создании энергонакопителей, и с началом добычи лития страна укрепит собственные позиции в качестве поставщика для отрасли производства аккумуляторов. А совместная деятельность «Росатома» и «Норникеля» позволит отечественной промышленности успешно развивать собственное производства батарей, как резюмировал он.

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