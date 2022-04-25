Минеева высказалась о решении Собянина расширить льготное кредитование

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в соответствии с которым промышленные предприятия российской столицы могут получать кредиты по сниженной процентной ставке в размере 11 процентов годовых (ранее 15 процентов годовых).

Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева отметила, что такое решение значительно расширило круг заемщиков, пишет vostokmedia.com. Она рассказала, что льготные ставки в размере 11 процентов годовых распространяются и на новых заемщиков, так и на тех, кто подал заявку на кредитование до подписания постановления. «Отмечу, что льготы могут получить не только промышленность, строительная и логистическая отрасли, но индустрии, отвечающие за комфорт городской жизни, - гостиничный сектор и общепит, а также отрасль досуга и развлечений», - говорит Минеева. В сообщении говорится, что власти Москвы приняли решение расширить масштабы городской программы льготного кредитования и снизить процентную ставку. Соответствующие нормативно-правовые акты подписал глава города Сергей Собянин. В соответствии с принятым решением процентная ставка по программе льготного кредитования была снижена с 15 до 11 процентов. Кроме этого, значительно расширили в Москве круг потенциальных заемщиков. В администрации уточнили, что поддержку столичного правительства смогут получить не только предприятия, занятые в сфере обрабатывающей промышленности, но также компании, которые работают в других сферах экономики: строительство, транспортировка и хранение, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность в области информации и связи, деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа, научные исследования и разработки, административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги, образование, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, предоставление прочих видов услуг. Также в мэрии установили единые стандарты отбора предприятий, которые имеют права получать кредиты на льготных условиях. Так, для получения льготного кредита компания должна фактически работать на территории российской столицы, не иметь задолженностей по налогам и сборам на сумму, превышающую пятьдесят тысяч рублей, а также иметь в штате не менее ста пятидесяти сотрудников. Полномочиями по оказанию финансовой поддержки хозяйствующим субъектам, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в Москве, наделен Московский фонд промышленности и предпринимательства. В пресс-службе мэрии отметили, что полномочия дают возможность фонду максимально быстро реализовать мероприятия московских властей по обеспечению устойчивого развития определенных сфер московской экономики. Напомним, в марте текущего года правительство Москвы утвердило программу кредитования бизнеса на льготных условиях. В соответствии с документом, максимальный размер кредитов на пополнение оборотных средств составляет полмиллиарда рублей, на субсидирование процентных ставок по кредитам из бюджета Москвы направили десять миллиардов рублей. На данный момент представители столичного МСП подали шестьдесят четыре заявки на получение кредитов на льготных условиях. Общая сумма по заявкам составляет 43,6 миллиарда рублей. На субсидирование этих процентных ставок из московского бюджета выделено 1,79 миллиарда рублей. В компаниях, которые получат кредиты на льготных условиях, работает около восьмидесяти тысяч сотрудников.

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