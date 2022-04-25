Эксперт объяснил причины высоких зарплаты жителей ЯНАО и Сахалина

Россиянам объяснили, почему в Ямало-Ненецком автономном округе, на Чукотке и на Сахалине соотечественники получают высокие зарплаты. Причины раскрыла эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова.

В перечисленных субъектах РФ довольно высокая стоимость жизни, сообщает сайт NEWS.ru. По словам Лоиковой, высокие размеры зарплат там преимущественно у граждан, занятых в добывающей сфере, в частности, у старших бурильщиков и бурильщиков, а также у начальников участков. В ЯНАО, на Чукотке и на Сахалине фиксируют в настоящее время довольно высокий иностранный капитал, констатировала эксперт по подбору персонала. У многих зарплаты достигают миллиона рублей, уточнила она. «Большинство специалистов, если посмотреть на те компании, которые присутствуют в регионе, в основном иностранцы, — заявила Лоикова. — То есть это дриллеры, они были либо американцы, либо канадцы». В свое время на работу нанимали много граждан из Техаса. Некоторые американские компании сейчас сворачивают деятельность на территории Сахалина. Эксперт предположила, что в рейтинг попали, вероятно, заработные платы работников именно этих предприятий. В настоящее время в ЯНАО очень много россиян заняты в добывающей отрасли. Зарплаты в этом субъекте эксперт охарактеризовала как конкурентные. Лоикова привела такой пример: по уровню жилья Южно-Сахалинск сейчас не уступает столице. В этом небольшом городе цены в магазинах сегодня даже выше, чем в Москве. Поэтому «белые» зарплаты там приблизительно такие же, как у москвичей. Заработки обычных специалистов могут достигать 80-90 тысяч, отметила эксперт. Рейтинг российских субъектов, в которых самые высокие зарплаты, составили специалисты Фонда гражданского общества. Они назвали свое исследование «Индекс кредитного благополучия населения субъектов РФ». Первую позицию в рейтинге занимает Чукотка: средняя зарплата в регионе в феврале текущего года достигала 120,7 тысячи. Далее в списке — ЯНАО (116 тысяч) и Сахалин (104,9 тысячи рублей). Рейтинг основан на данных, предоставленных по состоянию на март 2022 года Росстатом и Центральным Банком РФ. Эксперты Фонда развития гражданского общества обнародовали также итоги исследования, целью которого было определить социально-экономическое положение российских субъектов в минувшем году. Рейтинг основан на информации Федерального казначейства, Росстата, ФНС и Министерства финансов России. Позицию лидера занимает ЯНАО, который обошел Москву. В списке оказались также следующие регионы: Кемеровская, Свердловская и Иркутская области, Санкт-Петербург, Красноярский край, ХМАО, Татарстан, Пермский край, Коми, Челябинская область и Подмосковье.

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