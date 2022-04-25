Эксперт назвал способы выгодного вложения средств

«Купить их можно практически в любом банке, но, что самое важное, всегда есть возможность продать эти монеты в тот же банк. В отличие от ювелирных украшений, это — более стабильная инвестиция. Стоимость монет варьируется от 22 до 100 тыс. рублей. Что еще важно знать, что за последние три года цена грамма золота выросла более чем в два раза», — добавил Кулаков.