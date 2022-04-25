Эксперт назвал способы выгодного вложения средств

Эксперт назвал способы выгодного вложения средств
Эксперт назвал способы выгодного вложения средств
Сегодня, 00:34ОбществоФото: pxhere.com
Президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков рассказал, куда лучше вложить накопления с целью их сохранения и приумножения.

По словам эксперта, если говорить о «неприкосновенном запасе», которым нельзя рисковать, то выбор не столь велик. Об этом пишет RT.

Первый вариант — вложение средств в банки с государственным участием, отметил специалист.

«При этом важно помнить, чтобы вклад не превышал сумму в 1,4 млн рублей. Этот совет кажется банальным только на первый взгляд: в феврале граждане забрали с депозитов свыше 1,2 млрд рублей. Хранение сбережений дома или попытка конвертировать их в валюту при скачущем курсе — не лучшее решение», — рассказал эксперт.

Кроме того, он напомнил про инвестиционное приобретение золотых монет Банка России.

«Купить их можно практически в любом банке, но, что самое важное, всегда есть возможность продать эти монеты в тот же банк. В отличие от ювелирных украшений, это — более стабильная инвестиция. Стоимость монет варьируется от 22 до 100 тыс. рублей. Что еще важно знать, что за последние три года цена грамма золота выросла более чем в два раза», — добавил Кулаков.

Как отметил эксперт, из-за пандемии стоимость земли в Московской области возросла примерно на 40%, а в дальнейшем, с учетом мировых трендов, земля будет самым ценным ресурсом.

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