Денис Буцаев опроверг снижение темпов финансирования отрасли обращения с ТКО

В Российском экологическом операторе (РЭО) сообщили, что с помощью выкупов облигационных займов, выпуска облигаций, государственно-частного партнерства (ГЧП) и других форм финансирования отрасль обращения с отходами получит миллиарды рублей уже в 2022 году.

В компании пояснили, что сведения о снижении темпов роста инвестирования в эту сферу не соответствуют действительности. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявил, что деньги на строительство объектов отраслевой инфраструктуры продолжают поступать, а сама компания готовится к выпуску облигаций на бирже, что привлечет еще больше средств, передает kp.ru. По словам Буцаева, в 2021 году кабмин одобрил РЭО меру поддержки финансовой отрасли в виде выкупа облигационного займа. В этом году, отметил он, планируется профинансировать семь инвестпроектов в пяти регионах страны. РЭО вложит 7,17 миллиарда рублей, а общая стоимость проектов составит около 28 млрд рублей. Один из первых объектов финансирования — предприятие под Магаданом по обработке и утилизации ТКО с сортировкой крупногабаритных отходов. ППК «РЭО» планирует предоставить инвестору заем в размере более четырех миллиардов рублей по льготной ставке за счет размещения собственных облигаций. Проект будет реализован в рамках ГЧП. По словам Дениса Буцаева, компания активно сотрудничает с регионами по направлению ГЧП, а также обсуждает возможность реализации инвестпроектов на основе концессионных соглашений. Например, большое внимание уделяется сохранению озера Байкал. До конца 2025 года семь комплексов по обработке отходов построят в Бурятии, более 5,7 миллиарда рублей РЭО вложит в четыре объекта обращения с ТКО в Иркутской области.

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