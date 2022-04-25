Денис Буцаев опроверг снижение темпов финансирования отрасли обращения с ТКО

Денис Буцаев опроверг снижение темпов финансирования отрасли обращения с ТКО
Денис Буцаев опроверг снижение темпов финансирования отрасли обращения с ТКО
Вчера, 17:41ОбществоФото: reo.ru
В Российском экологическом операторе (РЭО) сообщили, что с помощью выкупов облигационных займов, выпуска облигаций, государственно-частного партнерства (ГЧП) и других форм финансирования отрасль обращения с отходами получит миллиарды рублей уже в 2022 году.

В компании пояснили, что сведения о снижении темпов роста инвестирования в эту сферу не соответствуют действительности.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявил, что деньги на строительство объектов отраслевой инфраструктуры продолжают поступать, а сама компания готовится к выпуску облигаций на бирже, что привлечет еще больше средств, передает kp.ru.

По словам Буцаева, в 2021 году кабмин одобрил РЭО меру поддержки финансовой отрасли в виде выкупа облигационного займа. В этом году, отметил он, планируется профинансировать семь инвестпроектов в пяти регионах страны. РЭО вложит 7,17 миллиарда рублей, а общая стоимость проектов составит около 28 млрд рублей.

Один из первых объектов финансирования — предприятие под Магаданом по обработке и утилизации ТКО с сортировкой крупногабаритных отходов. ППК «РЭО» планирует предоставить инвестору заем в размере более четырех миллиардов рублей по льготной ставке за счет размещения собственных облигаций. Проект будет реализован в рамках ГЧП.

По словам Дениса Буцаева, компания активно сотрудничает с регионами по направлению ГЧП, а также обсуждает возможность реализации инвестпроектов на основе концессионных соглашений.

Например, большое внимание уделяется сохранению озера Байкал. До конца 2025 года семь комплексов по обработке отходов построят в Бурятии, более 5,7 миллиарда рублей РЭО вложит в четыре объекта обращения с ТКО в Иркутской области.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы