«Башмедь» построила в Акъяре новый храм

— Наш храм хотя и только открывается, но у него уже есть своя история. Когда сруб уже стоял под куполами, в Бирскую епархию привезли ту самую икону «Скоропослушница» из Афонского монастыря, возили ее по приходам. Добралась икона и до Акъяра, и стены строящегося храма были освящены чудотворным ликом Божьей Матери. А список иконы нам подарила одна уфимская художница. Колокола тоже достались нам с уже действующей церкви — намоленные, — говорит настоятель церкви отец Филарет.