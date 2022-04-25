«Башмедь» построила в Акъяре новый храм

«Башмедь» построила в Акъяре новый храм
«Башмедь» построила в Акъяре новый храм
Вчера, 12:34ОбществоФото: УГМК
Торжественное открытие церкви в райцентре Хайбуллинского района селе Акъяр состоялось накануне праздника Пасхи.

В 2016 году по просьбе общественности в ООО «Башкирская медь» обратился настоятель Бурибаевского храма иконы Божьей Матери «Всецарица» иеромонах отец Филарет. Село Акъяр существует с середины позапрошлого века, а церкви до сих пор в нем нет, прихожанам приходится ездить на церковные службы в соседний Бурибай.

В «Башкирской меди» полностью взяли на себя решение этой проблемы. Место для будущего храма выбрали на пересечении двух дорог, связывающих Акъяр с другими регионами. Выровняли площадку, уложили фундамент, установили деревянный сруб в форме креста, застелили крышу, а макушку здания увенчали куполами.

После того, как сруб дал усадку, строители взялись за обустройство коммуникаций и отделочные работы. Провели водопровод, канализацию, электроосвещение. Пластиковые окна установили цветом и текстурой «под дерево», на втором этаже обустроили колокольню. Полы сделали теплыми, стены обшили негорючим изоляционным материалом и закрыли гипсокартоном. Затем была оборудована собственная котельная, подключен газ.

Фото:УГМК

Имя храму дано в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница». Это очень известная и любимая в народе икона с Афона.

— Наш храм хотя и только открывается, но у него уже есть своя история. Когда сруб уже стоял под куполами, в Бирскую епархию привезли ту самую икону «Скоропослушница» из Афонского монастыря, возили ее по приходам. Добралась икона и до Акъяра, и стены строящегося храма были освящены чудотворным ликом Божьей Матери. А список иконы нам подарила одна уфимская художница. Колокола тоже достались нам с уже действующей церкви — намоленные, — говорит настоятель церкви отец Филарет.

Почетные гости праздника — генеральный директор «Башмеди» Александр Туленков и глава района Рустем Шарипов перерезали ленточку, и колокольный звон возвестил о том, что в селе появилось священное место, куда люди будут приходить со своими радостями и печалями, где будет развиваться полноценная церковноприходская жизнь.

Помимо «Башмеди» на территории Республики Башкортостан работают еще два предприятия УГМК: АО «Учалинский ГОК» и ООО «Шахтостроительное управление».

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы