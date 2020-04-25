В Уфе несколько часов искали пропавшую 11-летнюю девочку из многодетной семьи

Накануне, 24 апреля, поздно вечером стало известно об исчезновении 11-летней жительницы из Уфы.

По уточненным данным, Ника Шемякина примерно в 19ю30 вышла из дома вынести мусор и не вернулась. Девочка живет в многодетной семье в центре города.

Обеспокоенные близкие обратились к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» с просьбой помочь найти ребенка. Те оперативно составили ориентировку и распространили ее в интернете.

Сегодня утром стало известно, что поиски Ники прекращены, поскольку она вернулась домой сама.