В Уфе несколько часов искали пропавшую 11-летнюю девочку из многодетной семьи
25 апреля, 11:52ОбществоТатьяна МайороваФото: vk.com
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К поиску привлекли волонтеров
Накануне, 24 апреля, поздно вечером стало известно об исчезновении 11-летней жительницы из Уфы.
По уточненным данным, Ника Шемякина примерно в 19ю30 вышла из дома вынести мусор и не вернулась. Девочка живет в многодетной семье в центре города.
Обеспокоенные близкие обратились к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» с просьбой помочь найти ребенка. Те оперативно составили ориентировку и распространили ее в интернете.
Сегодня утром стало известно, что поиски Ники прекращены, поскольку она вернулась домой сама.
Обстоятельства и причины исчезновения ребенка не уточняются.
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