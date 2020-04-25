В Башкирии ввели заявление о прерывании режима самоизоляции
25 апреля, 15:23ОбществоТатьяна МайороваФото: vk.com
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Об этом сообщили на ежедневном брифинге.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 25 апреля, на ежедневном брифинге сообщили, что вступивший в действие указ главы РБ ввел новый документ - заявление о прерывании режима самоизоляции.
Такой документ необходим заполнить самостоятельно и иметь с собой при поездке в сад и на дачный участок.
В нем нужно указать точную причину и срок прерывания режима самоизоляции - то есть время выезда из дома и возвращения домой.
Вместе с паспортом и документами на дачный участок такое заявление нужно иметь с собой во время поездки на садовый участок.
Регистрация на сайте дорога02 при наличии всех вышеупомянутых документов не требуется. Количество таких поездок на дачный участок не ограничено.
Образец есть на сайте дорога02.
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