В Башкирии ввели заявление о прерывании режима самоизоляции

Сегодня, 25 апреля, на ежедневном брифинге сообщили, что вступивший в действие указ главы РБ ввел новый документ - заявление о прерывании режима самоизоляции.

Такой документ необходим заполнить самостоятельно и иметь с собой при поездке в сад и на дачный участок.

В нем нужно указать точную причину и срок прерывания режима самоизоляции - то есть время выезда из дома и возвращения домой.

Вместе с паспортом и документами на дачный участок такое заявление нужно иметь с собой во время поездки на садовый участок.

Регистрация на сайте дорога02 при наличии всех вышеупомянутых документов не требуется. Количество таких поездок на дачный участок не ограничено.