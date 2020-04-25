В Башкирии волонтеры Победы приняли участие в международной акции «Сад Памяти»

Сегодня, 25 апреля, в городе Октябрьский ребята высадили 75 саженцев рябины в парке имени Юрия Гагарина и 8 деревьев в мемориальном комплексе «Дума Солдата». Участие в акции приняли лесники, волонтеры Победы, сотрудники МБУ «Дворец молодежи» и администрации города Октябрьский.

«Сад Памяти» — это наша дань уважения предкам. Эта акция является одновременно экологической и патриотической.

Напомним, что в рамках акции «Сад памяти» планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны в России и странах СНГ.