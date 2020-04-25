В Башкирии появится еще одна лаборатория для проведения анализов на коронавирус

Сегодня, 25 апреля, на ежедневном брифинге в минздраве РБ врач Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак сообщила о том, что в Башкирии готовится к открытию еще одна лаборатория для диагностики заражения коронавирусной инфекции.

Она начнет действовать на базе центральной клинической городской больницы в Белорецке.

Анна Казак объяснила необходимость открытия новой лаборатории расширением географии распространения коронавирусной инфекции по республике, а также изучения контактных лиц, общавшихся с зараженными людьми.

Нова лаборатория сможет проводить оперативное исследования на коронавирус для материалов, поступающих из лечебных учреждений Зауралья. Сейчас там проводится дооснащение медоборудованием и обучения персонала.