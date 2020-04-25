Минздрав Башкирии сообщил свежую статистику о распространении коронавируса

Сегодня, 25 апреля, на брифинге в минздраве Башкирии озвучили последние данные о степени распространения опасной коронавирусной инфекции в регионе.

По информации республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Башкирии зафиксировано 490 подтвержденных случаев заражения COVID-19. За сутки добавилось, к сожалению, еще 35. Среди общего числа 145 лечатся амбулаторно, поскольку страдают легкой формой заболевания.

Умерших с диагнозом "новая коронавирусная инфекция" в республике за сутки не было.

Выписаны 59 человек после выздоровления от коронавируса,из них двое - за последние сутки.

Госпитализированы с пневмонией 48 человек. 37 людей с таким диагнозом выялены.

Напомним, с 20.00 часов 31 марта на территории республики введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин 2 апреля сообщил, что нерабочий период может продлиться до конца апреля, но в случае благоприятных условий он может быть отменен и раньше.