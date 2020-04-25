Лица Победы. Иван Дмитриенко: Метким огнем орудия уничтожил взвод пехоты противника

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Дмитриенко Иван Павлович. 1924 года рождения.

«Награжден медалью «За отвагу» за то, что в бою 1.08.1944 года во время форсирования реки Висла, под артиллерийско-минометным огнем противника подавил 1 арт. батарею и 2 пулеметных точки противника, тем самым дал возможность форсировать реку Висла нашей пехоте.

Поддерживая 6-ую стрелковую роту 2-го батальона 961-го стрелкового полка 274-й стрелковой Ярцевской дивизии 69-й армии в боях с немецко-фашистскими захватчиками 14 января 1945 года под городом Зволень проявил героизм и отвагу. Его орудие прямой наводкой первым открыло огонь по сопротивляющейся группе немцев и метким огнем уничтожило до взвода пехоты противника, 2 станковых пулемета и подавило огонь минометной батареи.

За проявленное мужество и отвагу награжден орденом Отечественной войны II степени».

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