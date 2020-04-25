Идеально для самоизоляции: погода в Башкирии не располагает к поездкам на природу

Сегодня, 25 апреля, по Башкирии и в Уфе ожидается пасмурная погода с продолжительными дождями.

Температура воздуха от 0 до +6 градусов. Днем воздух прогреется до +9 градусов.

По данным Башгидромета, в течение дня сегодня ожидаются дождь со снегом, гололед, а также порывы ветра до 17-22 м/с.