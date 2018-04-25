В Уфе создадут электронную карту захоронений фронтовиков

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов вчера, 24 апреля, дал указание провести субботники в местах захоронения участников Великой Отечественной войны к 9 мая.

- У нас тысячи могил участников Великой Отечественной войны на нескольких кладбищах, прошу контролировать их состояние. Нельзя допускать, чтобы могилы ветеранов уничтожались или на их месте хоронили других людей, даже если больше 25 лет их никто не навещает и такая мера позволяется законом. К ветеранам войны это не относится, – подчеркнул Ирек Ялалов.

Руководитель муниципального комбината спецобслуживания Руслан Кинзикеев сообщил также, что подписан договор с Юнармией о том, что молодежь возьмет на себя обязанности по уходу за могилами ветеранов. Будет проводиться инвентаризация и формироваться эле кронная карта захоронений фронтовиков. В течение года работа над картой должна быть в основном проделана.

Ирек Ялалов отметил, что главы районов должны обратить внимание также и на сельские кладбища, где покоятся фронтовики.