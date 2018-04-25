В Уфе рассказали о важности ролевых игр в решении семейных конфликтов

О том, как решить сложные бытовые и социальные конфликты, например, семейные, общедомовые, школьные и другие с помощью ролевых игр рассказали на форуме «Сообщество», организованном Общественной палатой России, второй день которого сегодня, 25 апреля, проходит в Уфе.

Для этого провели настоящую ролевую игру на тему конфликта в российском селе позапрошлого века. По сценарию игры, двое сельчан не поладили друг с другом, попросту говоря, подрались по пьяни, а сельчане на общем сборе разбирались, кто прав, а кто не очень.

В итоге пришли к выводу, что конкретных виновных особо и нет, что в какой-то степени виноваты все, а у участников конфликта много больше общего, что идет на пользу всем.

В современном обществе все точно так же. Конфликты, происходящие в семье, в коллективе, например, на работе или в многоквартирном доме, можно решить с помощью медиации и, соответственно, с привлечением профессионального медиатора.

Медиатор – это не участник спора, это абсолютно независимая сторона, которая не имеет выгод от результатов разрешения спора, не представляет чью-либо сторону. Вместе с тем медиатор помогает разобраться в истинных причинах конфликта, которые зачастую бывают скрыты достаточно глубоко. Медиатор также, будучи независимой третьей стороной, помогает выявить общее между сторонами и направить взаимодействие спорящих сторон в конструктивное русло.