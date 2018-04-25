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В Уфе на форуме «Сообщество» предложили перестать защищать детей
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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В Уфе на форуме «Сообщество» предложили перестать защищать детей

Сегодня, 18:10ОбществоМарат ГареевФото: Марат Гареев/ mkset.ru
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