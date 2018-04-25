В Уфе на форуме «Сообщество» предложили перестать защищать детей

Пожалуй, самой важной и самой бурной по накалу страстей на форуме «Сообщество», проходившем в Уфе в течение двух дней 24 и 25 апреля и организованном Общественной палатой России была площадка, посвященная проблемам сирот. Точнее, название темы звучало следующим образом: «Бедность как повод неправомерного вмешательства в семью. Отобрание вместо поддержки». Под отобранием имеется в виду изъятие детей из семей.

Но в самом начале, которое, впрочем, продлилось практически до конца, звучали немного странные выступления участников форумов. В частности, Татьяна Нечаева заявила, что в России приняты программы развития детства, ориентированные на западные образцы таких программ, а это в наших условиях откровенно плохо.

Например, у них за основу взяты интересы ребенка, которые выше интересов семьи. Это, по мнению выступающей, не по-нашему и не для нас. Далее для нее показались странными, если не вредными, такие вещи, как определение каких-то общественных элементов, дружественных ребенку.

У них, то есть, в Европе, есть такое понятие, как «Территория, дружественная ребенку» или «Здравоохранение, дружественное ребенку». Это когда по каким-то причинам ребенок один без родителей оказался в больнице или поликлинике, ему должно быть уделено соответствующее внимание, как взрослому: с ним должны заговорить, расспросить о делах. Ну не по-нашему это, по мнению выступающей.

Или вот Татьяной Нечаевой был приведен такой негативный, с ее точки зрения, пример воспитания детей в развитых странах. Там, если ребенок во время урока в детском саду встал со своего места и пошел заниматься тем, что он хочет, например, ушел играть в другую игрушку, это считается нормальным: потому что интересы, потребности и желания ребенка в приоритете. У нас же, если следовать логике выступающей, ребенок должен сидеть на месте и терпеть до окончания урока.

Следующий момент выступления касался так называемого раннего выявления проблем в семье. Это когда специалисты органов опеки, имея информацию о том, что в той или иной семье возможны или уже есть проблемы (например, избивают детей, морят их голодом) начинают заниматься этой проблемой, ее решением еще до того, как она приведет к какому-нибудь вполне известному печальному результату.

Так вот, по мнению выступавшей, это плохо. И вообще у нас «по-американски» развивается институт доносительства. В качестве примера такого доносительства выступавшей было приведен… телефон доверия для подростков. Нет, это не опечатка: телефон доверия для подростков – это доносительство. Следуя логике, получается, что ребенок, которого бьют в семье и который решил пожаловаться на телефон доверия – это не кто иной, как ужасный стукач, доноситель.

В этот момент присутствующая на площадке Уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова спросила г-жу Нечаеву о том, какой у нее опыт работы и на чем основаны ее суждения. Однако модератор сделал Милане Маратовне замечание: мол, все вопросы потом.

Тут же присутствующий гость из зала задал вопрос: мол, здесь же дискуссионный круглый стол, почему не даете задать вопросы? На что задавшей этот вполне справедливый для формата встречи вопрос было сказано буквально следующее: если вас не устраивает, двери открыты.

Не менее интересным было следующее выступление. Оно основывалось на данных сенатора Елены Мизулиной. Так вот, по мнению участницы форума Инны Назаровой, представителя движения «Родительское сопротивление», государство по неизвестной причине поддерживает не институт семьи, а институт возмездной опеки.

Мол, вместо того, чтобы поддерживать – речь шла, прежде всего о материальной поддержке – семьи, государство поддерживает опекунов, давая им деньги.

На это ей возразила руководитель уфимского Управления опеки и попечительства Татьяна Квасникова:

- Если раньше бабушка, по каким-то причинам одна воспитывающая внуков, являющаяся их опекуном, не получала денежной помощи от государства, а теперь получает – вы в этом видите какой-то криминал, что-то плохое?

Далее снова слово взяла Милана Скоробогатова:

- Если после первого выступления (Нечаевой – прим.) я хотела спорить, а после второго выступления (Назаровой – прим.) у меня было недоумение, то теперь я хочу сказать вот что. Я не буду комментировать ваши выступления, потому что они вне правового поля. Вам нужно внимательно изучить законы. А то, что происходит здесь на дискуссионной площадке, это плохо. И ту резолюцию встречи, проект которой я сейчас прочитала, я подписывать не буду, я ее не поддерживаю.

Фото: Марат Гареев, mkset.ru

Следующей выступающей была Элина Жгутова, член Общественной палаты России. Кстати, выступали только женщины. Был один выступающий участник форума мужчина, но к моменту его выступления, половина круглого стола уже разошлась, потому что встреча вышла далеко за рамки отведенного двухчасового хронометража.

Она заявила, что у нас принята западная система воспитания детей, которая не соответствует нашему менталитету. Например, у них, по словам Элины Жгутовой, бедный человек сам виноват в своей бедности. И вообще, вот это вот «бесплатный сыр бывает только в мышеловке» – это по их, по-западному. А по-нашему, в соответствии с нашим менталитетом, если следовать логике Жуковой, бесплатный сыр бывает не только в мышеловке, а бедный совсем не сам виноват в своей бедности. Ну кто-то виноват, конечно, в том, что он бедный, но только не он сам. Такая логика.

Также во время работы дискуссионной площадки говорили о том, что органы опеки неправомерно забирают детей из семей. Причем, на полном серьезе говорили о том, что очень часто, систематически, детей забирают из семей по причине бедности этих семей. Такое вот людоедство, по мнению выступающих.

Здесь снова взяли слово представители уфимских властей. В частности, Милана Скоробогатова «прошлась» по СМИ:

- Мне хотелось бы развеять этот миф, который растиражирован, в том числе, благодаря СМИ, миф о том, что органы опеки забирают из семей детей без имеющихся на то причин. Так вот этот миф не имеет под собой никаких оснований, – заявила башкирский детский омбудсмен.

Ее поддержала коллега из уфимской опеки Татьяна Квасникова:

- Когда ребенка избивает пьяный сожитель матери ребенка, а эта мамаша сидит на диване, тоже пьяная, и объясняет, что ее сожитель всего лишь воспитывал ребенка за то, что малыш не смог правильно сосчитать до пяти – мы что, не должны, по-вашему, забирать этого ребенка? – выступление Татьяны Квасниковой было достаточно эмоциональным.

Еще из мира удивительного. Один из выступавших, Алексей Мазуров, заявил буквально следующее, причем, тоже достаточно эмоционально:

- Мы должны отказаться от института защиты прав детей! Это тупик! Мы должны защищать права семьи!

К этому, когда время, выделенное на дискуссию, завершилось, началась, собственно дискуссия. Гости с мест и выступавшие, о которых написано выше, начали пререкаться друг с другом, в том числе, на тему того, что дискуссия превратилась с самого начала не в дискуссию, а в монологичные выступления, о которых рассказано выше. И к этому моменту, участники начали неспешно, а кто-то и спешно, расходиться.

Кстати, в течение всей встречи представители уфимской опеки несколько раз предлагали присутствующим приехать в гости на более длительное время, чтобы посмотреть, как работают чиновники для детей в Уфе, набраться опыта, обещали даже выделить место в кабинете. Предложение так и осталось предложением.