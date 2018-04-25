У одного из главных специалистов Минздрава Башкирии прошли обыски
В Республиканской клинической больнице имени Куватова в настоящий момент проходят обыски и выемка документов в кабинете главного гематолога Минздрава РБ. Об этом сообщает ряд уфимских СМИ со ссылкой на собственные источники.
Правоохранительные органы подозревают сотрудников минздрава в лоббировании фармокологических компаний при закупке дорогостоящих препаратов для тяжелобольных.
Пресс-секретарь Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова опровергает эту информацию. Оперативного комментария от представителей правоохранительных органов получить пока также не удалось.
Напомним, прокурор Башкирии Андрей Назаров сегодня заявил о недофинансировании медицины в республике. По его словам, только после обращения в прокуратуру 115 тяжелобольных, страдающих, в том числе редкими (неизлечимыми) и онкологическими заболеваниями, реализовали свое право на дорогостоящую медикаментозную терапию, а в их пользу взысканы потраченные ими на покупку лекарств 1,3 млн рублей.
Также напомним, перебои с лекарствами больных редкими заболеваниями привело к смерти нескольких из них.