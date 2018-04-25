В Башкирии увеличится число судов присяжных

Андрей Назаров пояснил, что это необходимо сделать в связи с расширением сферы применения института суда присяжных заседателей. При этом со стороны прокуратуры также разработаны свои меры по подготовке государственных обвинителей к участию в такого рода судебных процессах.

В целом же, по его словам, в 2017 году гособвинители выступали в судах по более 25 тысячам уголовных дел, из них обвинительные приговоры вынесены были более чем по 20 тысячам дел, 18% уголовных дел было прекращено по нереабилитирующим основаниям. Оправдано в 2017 году было 38 подсудимых, как, кстати, и в 2016 году.