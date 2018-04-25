Красногорск примеряет на себя статус "подмосковной столицы"

Доклад прозвучал в эту среду в Красногорске. Среди прочих выступил депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Виталий Левченко. Он озвучил присутствующим, что ранее глава администрации губернатора МО Михаил Кузнецов заявил о неуклонном движении Красногорска к статусу официального административного центра. Напомним, что несколько лет назад губернатор МО уже говорил, что в 18-ом году Красногорск обеспечат всеми административными инстанциями области. Об этом сообщает издание “Новые известия”.

Французский эксперт Фредерик Девик и компания OpenCitiz оценили, как будет развиваться Красногорск, если станет столицей региона. Зарубежные специалисты подготовили презентацию «Красногорск как региональная столица. Международные практики». В ней содержался анализ нынешнего облика города и рекомендации, которые помогут реализовать в Красногорске столичные стандарты.

Со слов управляющего партнера НП «Центр социальных проектов» Станислава Касимова, горожане давно видят Красногорск столицей МО. Поэтому для сторонней оценки правильным решением выглядит привлечение иностранных экспертов, имеющих международный опыт и имя в этой сфере. Они всеобъемлюще оценят перспективы развития города в статусе столицы Подмосковья.

Французские исследователи опирались на опыт городов, расположенных во Франции и Великобритании. Фредерик Девик заявил, что регионы, в которых провозглашаются столицы, становятся инвестиционно привлекательными для отечественного и иностранного бизнеса.

Эксперты собрали лучшие урбанистические практики и показали, как может выглядеть Красногорск будущего при успешной реализации этих практик.