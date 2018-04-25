Качество продаваемого в России хлеба выросло - Роспотребнадзор

Реализуемые в стране хлебобулочные изделия стали чаще соответствовать показателям безопасности. Об этом пишет портал rns.online.

За первые три месяца текущего года эксперты исследовали свыше 21 000 проб российского хлеба. Продукцию проверяли на соответствие по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям.