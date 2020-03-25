Жителей Башкирии, которые застряли за границей, попросили срочно сообщить властям

С таким заявлением 25 марта выступил председатель госкомтуризма республики Салават Нафиков. По его словам, все данные о себе нужно предоставить до 14:00 часов 26 марта.

По его словам, после 26 марта без подачи заявления домой вернуться будет уже очень сложно. «Нам в кратчайшие сроки необходимо собрать всю информацию о жителях республики, которые находятся за пределами России», – отметил Нафиков.

Нужную информацию можно также уточнить по телефону горячей линии: 8-917-407-74-84.