Житель Башкирии, зараженный коронавирусом, скрыл, что ездил за границу

Сегодня, 25 марта, на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в республике, сообщили более подробную информацию о жителях региона, которым поставлен точный диагноз «новая коронавирусная инфекция».

По уточненным данным, зараженными являются две женщины, один мужчина и один ребенок.

При этом выяснилось, что мужчина, о котором накануне говорили, что он заразился во время командировок в Москву, скрыл, что все-таки бывал за границей. Это выяснилось в процессе выяснения его контактов.

Напомним, с подозрением на коронавирус, по последним данным, в инфекционном стационаре госпитализированы 64 человека, шестеро из них - дети.