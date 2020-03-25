Житель Башкирии, зараженный коронавирусом, скрыл, что ездил за границу
25 марта, 14:31ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Информация была озвучена на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в республике.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 25 марта, на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в республике, сообщили более подробную информацию о жителях региона, которым поставлен точный диагноз «новая коронавирусная инфекция».
По уточненным данным, зараженными являются две женщины, один мужчина и один ребенок.
При этом выяснилось, что мужчина, о котором накануне говорили, что он заразился во время командировок в Москву, скрыл, что все-таки бывал за границей. Это выяснилось в процессе выяснения его контактов.
Напомним, с подозрением на коронавирус, по последним данным, в инфекционном стационаре госпитализированы 64 человека, шестеро из них - дети.
Медиакорсеть следит за развитием событий.
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