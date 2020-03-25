Янаул в 3D: на севере Башкирии «Башнефть» помогла возродить Дворец молодежи

Большое и важное событие произошло 19 марта в городе Янауле. После реконструкции там возобновил свою работу уникальный Дворец молодежи с 3D кинотеатром, танцевальным залом и конференц-холлом.

- Получился настоящий дворец! – так выражают свои эмоции все, кто видит обновленное здание.

Старожилы Янаула помнят, как в 1982 году было построено здание Дворца молодежи. За долгие годы в нем не раз побывал, пожалуй, каждый горожанин, а также многие жители Янаульского района. Однако за много лет службы здание пришло в упадок и уже требовало капитального ремонта. Его материально-техническое оснащение тоже давно перестало отвечать потребностям жителей и требованиям нормативных документов.

Средства на ремонт Дворца молодежи и его оснащение выделила компания «Башнефть» в рамках Соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и НК «Роснефть». И вот теперь уже можно в реальности увидеть, во что воплотились все усилия по возрождению Дворца молодежи.

Прежде всего, важно уточнить, что после реконструкции увеличилась площадь помещений.

На первом этаже разместился 3D кинотеатр «Нефтяник» с залом на 160 мест, он оснащен современным видео- и звуковым оборудованием. Этот кинотеатр сразу же стал настоящей гордостью горожан, такого в Янауле раньше не было.

Появился новый конференц-зал, а танцевальный зал стал шире и светлее.

В ходе ремонта были заменены кровля, окна, двери, смонтированы новые системы отопления, водоснабжения, вентиляции, а также электрические сети.

Большие изменения претерпел и внешний облик здания. Оригинальные архитектурные решения и отделочные материалы придали Дворцу молодежи современный вид и настолько преобразили его, что человек, долго не бывавший в городе, вполне может не узнать его с первого взгляда.

- Янаульский район получил самый красивый и современный в республике Дворец молодежи, - с гордостью и радостью поделилась эмоциями директор учреждения Регина Хамматова. – У нас есть очень много творческих задумок и интересных проектов, теперь мы сможем их полностью реализовать в нашем обновлённом Дворце молодежи. Не сомневаемся, что новый дворец будет очень популярен у жителей города и района.

Отметим, что за последние годы компания «Башнефть» направила немалые инвестиции на развитие социальной инфраструктуры Янаульского района.

Так, при поддержке нефтяной компании здесь был реконструирован бассейн, проведен ремонт лицея, сельской врачебной амбулатории, построена многофункциональная спортплощадка, обновлены системы водовода и газоснабжения в нескольких деревнях и селах района.

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