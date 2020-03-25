Власти Башкирии опровергли сообщение о штрафах за детей в общественных местах
25 марта, 14:55ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В ведомстве порекомендовали отслеживать официальную информацию и не вестись на провокации.
В министерстве сообщили, что информация о том, что родителей будут привлекать к административной ответственности за нахождение в общественных местах неверная.
Сообщение появилось в последние сутки, стиль написания якобы официального предупреждения был мимикрирован под назидательный министерский, однако оказался неправдой.
В ведомстве подтвердили, что информация разлетелась по родительским чатам и соцсетям. «Обращаем внимание, что вся необходимая и достоверная информация размещается только на официальных сайтах», — передали в пресс-службе.
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