Власти Башкирии опровергли сообщение о штрафах за детей в общественных местах

В министерстве сообщили, что информация о том, что родителей будут привлекать к административной ответственности за нахождение в общественных местах неверная.

Сообщение появилось в последние сутки, стиль написания якобы официального предупреждения был мимикрирован под назидательный министерский, однако оказался неправдой.