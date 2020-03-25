В Уфе из общежития вуза госпитализирована студентка с подозрением на коронавирус
25 марта, 13:34ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Девушка почувствовала недомогание вскоре после возвращение из Турции.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 25 марта, стало известно, что в Уфе из вузовского общежития госпитализирована 21-летняя студентка с подозрением на коронавирус.
Как сообщает портал ProUfu.ru, девушка на прошлой неделе вернулась из Турции, а в субботу уже стала жаловаться на недомогание. Она госпитализирована и находится на карантине. Взяты анализы.
В общежитии комната, которую занимала девушка, была обработано дезинфицирующими веществами. Этим занимались специалисты Роспотребнадзора.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на федеральный минобрнауки, сейчас известно о трех случаях госпитализации студентов с подозрением на коронавирус в разных регионах страны.
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