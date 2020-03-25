В России за сутки выявлено более 160 случаев заражения коронавирусом

Как пишет RT, больше всего зараженных обнаружили в Подмосковье и Крыму - всего 12 человек.

По четыре случая заражения выявлено в регионах Пскова и Краснодара, по три - в Оренбургской области и Якутии.

Отмечается, что всего в России заболели COVID-19 почти 660 человек.