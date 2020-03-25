В России за сутки выявлено более 160 случаев заражения коронавирусом
25 марта, 16:52ОбществоФото: wikimedia.org
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В России за последние 24 часа было диагностировано 163 случая заражения COVID-19 сразу в 20 субъектах страны.
Как пишет RT, больше всего зараженных обнаружили в Подмосковье и Крыму - всего 12 человек.
По четыре случая заражения выявлено в регионах Пскова и Краснодара, по три - в Оренбургской области и Якутии.
Отмечается, что всего в России заболели COVID-19 почти 660 человек.
В качестве превентивных мер регионам было предписано закрыть клубы, кинозалы и запретить курение кальянов в заведениях общепита.
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