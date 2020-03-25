Фото: pixabay.com
В Приморском крае создаются обсерваторы для заразившихся коронавирусом
25 марта, 20:30Общество
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Помещения-обсерваторы для тех, кто не может соблюдать режим изоляции дома, создаются в Приморье.
Как сообщает RT, обсерваторы для больных коронавирусной инфекцией созданы уже в четырех городах региона: Уссурийске, Находке, Артеме и Владивостоке.
Отмечается, что в этих изолированных помещениях есть все необходимое для нормальной жизни.
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