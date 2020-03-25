В Перми главврач онкодиспансера попал в больницу с подозрением на коронавирус
25 марта, 22:30ОбществоФото: pixabay.com
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Главный врач Пермского краевого онкологического диспансера госпитализирован с подозрением на коронавирус. Известно, что ранее он вернулся из-за границы, однако успел вступить в контакт с сотрудниками медучреждения – он провел совещание.
В настоящее время врач сдает тест на COVID-2019, а контактировавшие с ним сотрудники находятся в карантине. Об этом пишет properm.ru.
В Пермском крае с 19 марта не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Однако 25 марта появилась информация, что в регионе инфицированы сразу два человека.
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