В Перми главврач онкодиспансера попал в больницу с подозрением на коронавирус

В настоящее время врач сдает тест на COVID-2019, а контактировавшие с ним сотрудники находятся в карантине. Об этом пишет properm.ru.

В Пермском крае с 19 марта не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Однако 25 марта появилась информация, что в регионе инфицированы сразу два человека.