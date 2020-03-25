В Башкирии уже установлены 30 контактов, с которыми общались зараженные коронавирусом

Сегодня, 25 марта, на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в республике, представитель Роспотребнадзора Олег Мавлютов сообщил о том, что все контакты четырех человек, у которых точно диагностировано заражение коронавирусом, установлены, у всех взяты анализы.

Таких контактов. за которым установлено повышенное внимание, набирается порядка 30 человек.

Олег Мавлютов пояснил, что заражение коронавирусом угрожает не обязательно пассажирам, летевшим в одном самолете с заболевшими. Гораздо больше рисковали заразиться люди, которые при встрече в аэропорту целовались с прибывшим пассажиром. Напомним, что коронавирус поражает, прежде всего, слизистые оболочки организма человека - это, в частности, рот, нос, глаза.

Напомним, по последним данным в Башкирии подтверждены факты инфицирования коронавирусом четырех человек, среди них две - женщины, мужчины и ребенок. Их состояние удовлетворительно.