В Башкирии усилили меры безопасности на автовокзале и ж/д вокзале из-за пандемии

Сегодня, 25 марта, на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в республике, начальник отдела железнодорожного, внутреннего водного и воздушного транспорта Госкомтранса РБ Олег Гилев рассказал о том, какие меры безопасности будут введены на железнодорожном и автомобильном вокзалах в республике.

Непосредственно на ж/д вокзале действует входной фильтр в виде трех бесконтактных термометров, персонал должен носить медицинские маски. Все проинструктированы. В случае обнаружения заболевшего пассажира с температурой в транзитных поездах начальник поезда должен связаться с ближайшим вокзалом, такого пассажира обследуют медики и при необходимости госпитализируют. Пока таких прецедентов не было.

Тепловизоры будут также установлены и на автовокзалах. Пока там наиболее уязвимое место, с точки зрения распространения вируса.

Вдобавок будут приобретены дополнительные тепловизоры для установки в зданиях ж/д вокзала и аэропорту.