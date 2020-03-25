В Башкирии сообщили, что будет с отдыхом в детских лагерях в связи с коронавирусом
В минобразования Башкирии объяснили, как могут развиваться события вокруг детского отдыха в связи с пандемией.
В ведомстве сообщили, что пока продажа путевок в детские лагеря не запрещена и не приостановлена. Более того, подготовка к организации летнего отдыха продолжается.
Заместитель министра образования в республике Ильдар Мавлетбердин отметил, что еще есть время на то, чтобы отменить такое решение, ведь подготовка заканчивается в мае.
Во время же весенних каникул работа школьных лагерей приостановлена. В настоящий момент рекомендации разосланы и коммерческим, и государственным операторам дополнительного образования. Все кружки и секции во время каникул запрещены.
Напомним, что в связи с угрозой распространения коронавируса каникулы продлены до 1 апреля, позже школьники перейдут на дистанционное обучение. В правительстве предусмотрели несколько вариантов организации дистанционного обучения, которые учитывают, к примеру, отсутствие интернета в поселении.