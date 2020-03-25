В Башкирии сообщили, что будет с отдыхом в детских лагерях в связи с коронавирусом

В ведомстве сообщили, что пока продажа путевок в детские лагеря не запрещена и не приостановлена. Более того, подготовка к организации летнего отдыха продолжается.

Заместитель министра образования в республике Ильдар Мавлетбердин отметил, что еще есть время на то, чтобы отменить такое решение, ведь подготовка заканчивается в мае.

Во время же весенних каникул работа школьных лагерей приостановлена. В настоящий момент рекомендации разосланы и коммерческим, и государственным операторам дополнительного образования. Все кружки и секции во время каникул запрещены.