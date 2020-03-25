В Башкирии прокомментировали фото о дезинфекции транспорта в полотенцах и дождевике

Обсуждения коснулась также информация салаватского телеканала о том, что в городе транспорт якобы дезинфицируют специалисты в дождевиках и полотенцах, вопреки всем правилам санитарных норм.

На сегодняшнем брифинге эту информацию опровергли, сообщив, что сотрудники местного городского транспорта просто «пошутили». Представитель Госкомтранса республики заявил, что весь транспорт в крупных городах, в том числе Салавате, ежедневно обрабатывают хлорсодержащим раствором в полной защитной экипировке.

Если же вы стали свидетелем того, что дезинфекция в транспорте не соблюдается, можно сообщить об этом по телефону горячей линии ведомства: 218-10-00.