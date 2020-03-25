В Башкирии продолжается прием заявок на участие в программе «Земский учитель»
Прием документов на участие в конкурсном отборе на 2020 год по программе «Земский учитель» продлится до 15 апреля.
Направить заявку можно с помощью федерального портала http://zemteacher.edu.ru/.Также заявки принимает региональный оператор программы «Земский учитель» — Институт развития образования РБ.
На условии пятилетнего трудового договора с общеобразовательной организацией по 1 млн руб. единовременной компенсации получат в этом году 55 учителей, переехавших на работу в села, рабочие поселки, поселки городского типа или города респуюлики с населением до 50 тыс. человек.
Напомним, в феврале прошлого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой «Земский доктор» запустить программу «Земский учитель» для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Теперь эта программа будет активно способствовать реализации в стране нацпроекта «Образование».
С перечнем вакантных должностей, вошедших в программу, можно ознакомиться на сайте республиканского Минобра и федеральном портале программы. По словам специалистов регионального ведомства, в селах Башкирии не хватает учителей начальных классов, химии, иностранных языков, математики и биологии.
Присоединиться к проекту могут учителя в возрасте до 55 лет со средним или высшим профессиональным образованием. Им будет необходимо устроиться на ставку не менее 18 часов в неделю и отработать 5 лет. Отпуск по уходу за ребенком в этот период не входит. Оценка предоставленных на конкурс документов будет проходить с 16 по 30 апреля. Победителей, с которыми заключат договоры до начала следующего учебного года, выберет конкурсная комиссия.