В Башкирии дали объяснение, почему не закрываются торговые центры

Ответ на вопрос озвучила представитель Роспотребнадзора Башкирии Насима Кучинова, подметив, что проверки там начались еще в начале февраля.

По ее словам, специалисты начали обходить торговые центры, бассейны и другие общественные места, предупреждая, как предотвратить распространение вируса, как обрабатывать помещение и пространство вокруг себя, как не занести инфекцию.

Насима Кусинова пояснила, что без торговых центров сегодня жизнь невозможна, особенно в плане продуктов питания. По ее словам, проверки будут проводить и дальше.

Она также заявила, что продавцы, которые работают без масок, нарушают введенный режим. Кучинова отметила, что жители Башкирии могут заявить о нарушении, если увидят подобное.