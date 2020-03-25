В Башкирии дали объяснение, почему не закрываются торговые центры
Жители республики недоумевают, почему все закрыто, кроме моллов.
Ответ на вопрос озвучила представитель Роспотребнадзора Башкирии Насима Кучинова, подметив, что проверки там начались еще в начале февраля.
По ее словам, специалисты начали обходить торговые центры, бассейны и другие общественные места, предупреждая, как предотвратить распространение вируса, как обрабатывать помещение и пространство вокруг себя, как не занести инфекцию.
Насима Кусинова пояснила, что без торговых центров сегодня жизнь невозможна, особенно в плане продуктов питания. По ее словам, проверки будут проводить и дальше.
Она также заявила, что продавцы, которые работают без масок, нарушают введенный режим. Кучинова отметила, что жители Башкирии могут заявить о нарушении, если увидят подобное.
Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров, объявил о том, что нужно закрывать на карантин бассейны, кинотеатры и развлекательные заведения еще до того, как стало известно о четырех заболевших коронавирусу. Под ограничения попали также и музей, и театры.