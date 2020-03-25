Температура воздуха в Башкирии может опуститься до -13 градусов
25 марта, 13:01ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В ближайшие два дня погода пока что радовать жителей региона не собирается.
По данным Башгидрометцентра, в республике сегодня, 25 марта может быть мокрый снег и дождь, а затем налипание мокрого снега на деревья и провода. На отдельных участках дорог также обещают гололедицу, юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха в течение дня будет +1,+6°.
26 марта ночью температура воздуха упадет до 0,-5°, при прояснениях -8,-13°, днем +2,+7°. Ожидается в ночное и утреннее время гололедица, умеренный западный ветер, а также осадки в виде мокрого снега и дождя.
Напомним, что в региональном МЧС предупреждали о непогоде. Спасатели сообщали, что помимо мокрого снега может быть порывистый ветер.
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