Следователи Санкт-Петербурга раскрыли дело об изнасиловании 14-летней давности

Как передает Newia, два преступника на набережной Обводного канала совершили нападение на женщину, которой на тот период было 28 лет.

Угрожая ей ножом, они совершили с ней насильственные действия сексуального характера, а также украли деньги и телефон.

Подозреваемый был задержан во вторник, 24 марта. В настоящее время решается вопрос о его аресте.