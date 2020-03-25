Следователи Санкт-Петербурга раскрыли дело об изнасиловании 14-летней давности
25 марта, 16:26ОбществоФото: sledcom.ru
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В городе Санкт-Петербург раскрыли преступление, совершенное еще в сентябре 2006 года.
Как передает Newia, два преступника на набережной Обводного канала совершили нападение на женщину, которой на тот период было 28 лет.
Угрожая ей ножом, они совершили с ней насильственные действия сексуального характера, а также украли деньги и телефон.
Подозреваемый был задержан во вторник, 24 марта. В настоящее время решается вопрос о его аресте.
Второй причастный к этому преступлению, по информации следствия, скончался в 2016 году.
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