В санаториях Башкирии в период пандемии коронавируса подкорректируют условия питания

Об этом сообщил руководитель Госкомтуризма региона Салават Нафиков. По его словам, все санатории укомплектованы врачами, никаких проблем в связи с возможным попаданием вируса возникнуть не должно.

Вполне вероятно, в связи с указом Радия Хабирова, что завтраки, обеды и ужины будут ограничены по количеству человек. Напомним, что в республике отменены все мероприятия более 50 человек. Ранее мы писали о том, что в качестве обсервата коронавирусной инфекции будет использоваться санаторный комплекс «Родник здоровья» в Уфимском районе.

В настоящее время в Уфе с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 64 человека, среди них – 6 детей.

Всего в России уже 658 заразившихся коронавирусом в 55 регионах, ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова. За сутки зафиксировано 163 новых случая.