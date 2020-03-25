Роспотребнадзор: торговые центры Башкирии продолжат работу с небольшими ограничениями

Накануне, 24 марта, на брифинге по вопросам предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в республике заместитель начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охране территории регионального Управления Роспотребнадзора Насима Кучимова дала подробный комментарий по поводу работы торговых центров в условиях угрозы заражения.

— Продавцы, работающие без масок, - это нарушение, — однозначно подчеркнула Насимо Кучимова. — Важно знать, что продавцы обязаны не только надевать маски, но и должны обязательно менять их через каждый два-три часа. Прежде всего, это относится к работникам продуктовых магазинов и сферы общепита.

Правда, при этом она отметила, что данное правило, к сожалению, соблюдают не все, однако главным образом допускаемые нарушения связаны с тем, что купить маски стало очень трудно. Можн сшить их самостоятельно, но торговые работники этого не делают.

Тем не менее представитель Роспотребнадзора посчитала, что работа продавца без маски дает основание потребителям пожаловаться на него руководству магазину и потребовать отстранения человека о работы или даже закрытия магазина.

Насима Кучимова рассказала. что профилактическую работу с персоналом торговых предприятий её коллеги начали еще в начале февраля, обследовали общественные места, учили, как дезинфицировать пространство.