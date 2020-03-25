Оплата квитанций ЖКХ с Почтой России

Почта России активно работает над цифровизацией своих сервисов и старается предоставить клиентам частично или полностью дистанционный доступ к большинству своих услуг.
Так, уже не обязательно ходить на почту, чтобы получить или отправить посылку. В онлайн перешла и традиционная для почты услуга оплаты ЖКУ. Теперь оплатить счет за квартиру можно с помощью платежного портала Почты России https://finance.pochta.ru/.
Сейчас на сайте https://finance.pochta.ru/ представлены более 6 тысяч поставщиков ЖКУ. Чтобы оплатить счет, просто выберите нужную компанию из списка или введите ее название в поисковой строке. Система предложит ввести номер счета, реквизиты банковской карты и рассчитает комиссию – она составит от 2 до 5 процентов от суммы оплаты. Вся информация о банковских картах защищена в соответствии с международными стандартами безопасности, а транзакции используют технологию 3-D Secure, пишет mk.ru.
Кроме коммунальных услуг на сайте Почты России можно оплатить интернет, телефонную связь, телевидение, штрафы ГИБДД и многое другое. Для большего удобства использования платежного портала на нем можно зарегистрироваться: в этом случае клиентам станут доступны такие возможности как просмотр истории операций, создание списка избранных платежей и сервис Masterpass, позволяющий один раз сохранить в системе данные банковских карт и не вводить их при каждой операции.
Почта России предоставляет услугу приема на дому любых платежей через мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ). Через почтальона, оснащенного МПКТ, пенсионеры, например, могут также оплачивать услуги связи, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, оформлять страховку. Сервис платежей с помощью мобильных терминалов ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: зачисление средств происходит в режиме реального времени, и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек. Сейчас этой услугой можно воспользоваться без комиссии – в рамках мероприятий по профилактике вируса COVID-19 она отменена до 18 июня.