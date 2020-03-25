Оплата квитанций ЖКХ с Почтой России

Так, уже не обязательно ходить на почту, чтобы получить или отправить посылку. В онлайн перешла и традиционная для почты услуга оплаты ЖКУ. Теперь оплатить счет за квартиру можно с помощью платежного портала Почты России https://finance.pochta.ru/.

Сейчас на сайте https://finance.pochta.ru/ представлены более 6 тысяч поставщиков ЖКУ. Чтобы оплатить счет, просто выберите нужную компанию из списка или введите ее название в поисковой строке. Система предложит ввести номер счета, реквизиты банковской карты и рассчитает комиссию – она составит от 2 до 5 процентов от суммы оплаты. Вся информация о банковских картах защищена в соответствии с международными стандартами безопасности, а транзакции используют технологию 3-D Secure, пишет mk.ru.

Кроме коммунальных услуг на сайте Почты России можно оплатить интернет, телефонную связь, телевидение, штрафы ГИБДД и многое другое. Для большего удобства использования платежного портала на нем можно зарегистрироваться: в этом случае клиентам станут доступны такие возможности как просмотр истории операций, создание списка избранных платежей и сервис Masterpass, позволяющий один раз сохранить в системе данные банковских карт и не вводить их при каждой операции.

Фото: «Почта России»