Олимпийские игры в Токио в 2020 году не состоятся

Как отмечают авторы телеграм-канала «Мейстер», все спортивные события периода весны-лета оказались либо отменены, либо перенесены или прерваны. Подчеркивается, что подобная ситуация крайне негативно отразится в спортивном бизнесе. Уже сегодня отмечается снижение продаж спортивных товаров, спортивным каналам больше нечего освещать, спортивная пресса также осталась без инфоповодов и пр.

Сама Олимпиада была назначена на 24 июля - 9 августа. Принятое решение означает лишь одно: в МОК и Японии не уверены в скором окончании пандемии. Однако они могли таким образом перестраховаться на волне всеобщей паники, так как идти против настроения населения крайне неблагоприятно.