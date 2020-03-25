Молодые волонтеры привезли продукты и защитные маски ветерану из Уфы
Пенсионер расстроился, что им не положено заходить в гости на чай.
Региональная команда «Молодежки ОНФ» подняла настроение и помогла ветерану из Уфы. В такой стрессовый период, связанный с коронавирусом, одиноким людям и пенсионерам как никогда нужна помощь.
Молодые волонтеры привезли продукты и защитные маски ветерану ВОВ Асхату Мингазетдинову. Это очень обрадовало дедушку, только вот в гости команда зайти не смогла – не положено по правилам безопасности.
— Я ждал, заварил чай, приготовился угостить гостей, а они пришли в масках, в перчатках, и сказали, что им не положено заходить в квартиру! Это, конечно, немного печально. Но с другой стороны – в такие трудные времена лучше поберечься, — поблагодарил участников команды житель Уфы Асхат Мингазетдинов.
Команды «Молодежки ОНФ» работают в 80 регионах России. В адрес Башкирского штаба поступило 25 обращений, 11 из них региональная команда уже отработала. Волонтеры отмечают, что просьбы о помощи поступают не только из Уфы, но и со всей республики.