Лица Победы. Петр Богатырев: Первым форсировал реку и отвлек немецких автоматчиков
Продолжаем совместный проект Медиакорсети и движения «Волонтеры Победы. Республика Башкортостан», посвященный 75-летию Великой Победы.
Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.
Богатырев Петр Сергеевич. 1925 года рождения.
Из наградного листа:
«В боях за город Санкт-Пельтен храбро сражался гвардии ефрейтор Богатырев. Он первым форсировал реку Прайзен, огнем своего автомата отвлек вражеских автоматчиков от основного направления действия взвода. Участвуя в уличных боях, огнем автомата уничтожил 7 немецких солдат. Будучи легко ранен, не покинул поле битвы.
За проявленное мужество и отвагу награжден медалью «За боевые заслуги».
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