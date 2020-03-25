Глава минздрава Башкирии рассказал о карантине в стационарах в период пандемии
Информация была озвучена на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в республике.
Сегодня, 25 марта, на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в республике глава минздрава РБ Максим Забелин рассказал о режиме карантина, который введен в стационарах региона.
По его словам, предпринятые меры предосторожности соответствуют требованиям, принятым во всей стране в случае распространения ОРВИ.
- Поскольку у людей в стационаре уже условно ослаблен иммунитет, в каждом стационаре определено конкретное время для общения родственников с лечащим врачом, обустроены также места для приема передач пациентам, - пояснил Максим Забелин. - Проблемы нет, мероприятие давно отработаны.
Напомним, по данным на 13.00 25 марта, в Башкирии выявлены четыре человека, зараженных коронавирусной инфекцией. Устанавливаются их контакты. Еще 64 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, шестеро из них - дети.