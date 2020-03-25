Чего ожидать россиянам с 1 апреля

Согласно имеющейся информации, пишет news.ru, с первого апреля будет произведена индексация социальных пенсий. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию на уровне шести процентов. Вместе с тем, в обозначенный срок будет составлен перечень интернет-платформ для бесплатного доступа. В виду имеются социально значимые отечественные порталы во Всемирной сети.

Помимо этого, в условиях пандемии коронавируса оформить и получить больничный лист можно не выходя из дома. С этой целью достаточно позвонить по телефону горячей линии департамента здравоохранения Москвы. Этот механизм взаимодействия будет действовать до первого апреля, если столичные власти не примут решения продлить меры.