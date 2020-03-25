Бывшего главу Адвокатской палаты Башкирии отстранили от работы на время следствия
Следствие предположило, что Булат Юмадилов может оказывать влияние на подчиненных, проходящих свидетелями по уголовному уделу, возбужденному против него.
Сегодня, 25 марта, стало известно, что суд принял решение об отстранении от должности вице-президента Адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова, который является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.
Как сообщили в следкоме, это было сделано по просьбе следователя, предположившего, что обвиняемый вполне может, будучи вице-президентом палаты, оказывать влияние на подчиненных, которые проходят свидетелями по делу, либо скрыть какую-либо документацию, имеющую значение для расследования.
Напомним, суть предъявленного Булату Юмадилову обвинения сводится к тому, что он, будучи ранее президентом Адвокатской палаты РБ устроил так, что палата взяла в аренду по завышенным ценам два помещения, принадлежавшие его тёще. Перерасход средств превысил 5 млн рублей.
Отмечается, что преступление было выявлено в ходе оперативно-разыскной деятельности сотрудниками регионального управления ФСБ.
Расследование продолжается.