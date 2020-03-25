Бывшего главу Адвокатской палаты Башкирии отстранили от работы на время следствия

Сегодня, 25 марта, стало известно, что суд принял решение об отстранении от должности вице-президента Адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова, который является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

Как сообщили в следкоме, это было сделано по просьбе следователя, предположившего, что обвиняемый вполне может, будучи вице-президентом палаты, оказывать влияние на подчиненных, которые проходят свидетелями по делу, либо скрыть какую-либо документацию, имеющую значение для расследования.

Напомним, суть предъявленного Булату Юмадилову обвинения сводится к тому, что он, будучи ранее президентом Адвокатской палаты РБ устроил так, что палата взяла в аренду по завышенным ценам два помещения, принадлежавшие его тёще. Перерасход средств превысил 5 млн рублей.

Отмечается, что преступление было выявлено в ходе оперативно-разыскной деятельности сотрудниками регионального управления ФСБ.