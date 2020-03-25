Авиакомпания «Победа» отказалась вернуть деньги за авиабилеты танцорам из Башкирии

Сегодня, 25 марта, на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в республике, прозвучало сообщение о том, что авиакомпания «Победа» отказывается вернуть деньги за билеты членам танцевального коллектива «Кружева» из Уфы.

Этот ансамбль организован при Башгоспедуниверситете и не так давно отметил свой 20-летний юбилей. Танцоры должны были завтра вылететь в Санкт-Петербург на танцевальный конкурс, но их планы изменились в связи с пандемией коронавируса.

— Авиакомпания ответила, что к вынужденным случаям отказа от полетов не относятся пандемия коронавируса и отмена мероприятий, рейсы не были отменены и будут совершены согласно расписанию, — уточнила начальник управления по социальным коммуникациям администрации главы РБ Елена Прочаковская.

Представитель Госкомтранса Башкирии Олег Гилев сообщил, что по данному поводу было отправлено обращение в минтранс России, чтобы на более высоком уровне попробовали достучаться до упрямой авиакомпании «Победа».