Авиакомпания «Победа» отказалась вернуть деньги за авиабилеты танцорам из Башкирии
Информация была озвучена на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в республике.
Сегодня, 25 марта, на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в республике, прозвучало сообщение о том, что авиакомпания «Победа» отказывается вернуть деньги за билеты членам танцевального коллектива «Кружева» из Уфы.
Этот ансамбль организован при Башгоспедуниверситете и не так давно отметил свой 20-летний юбилей. Танцоры должны были завтра вылететь в Санкт-Петербург на танцевальный конкурс, но их планы изменились в связи с пандемией коронавируса.
— Авиакомпания ответила, что к вынужденным случаям отказа от полетов не относятся пандемия коронавируса и отмена мероприятий, рейсы не были отменены и будут совершены согласно расписанию, — уточнила начальник управления по социальным коммуникациям администрации главы РБ Елена Прочаковская.
Представитель Госкомтранса Башкирии Олег Гилев сообщил, что по данному поводу было отправлено обращение в минтранс России, чтобы на более высоком уровне попробовали достучаться до упрямой авиакомпании «Победа».
Напомним, по ситуации на 13.00 25 марта в Башкирии зарегистрированы четыре случая заражения коронавирусом (это мужчина, две женщины и ребенок), а также 64 человека госпитализированы с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией, шестеро из них — дети.