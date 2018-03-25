Жителей Башкирии скоро ожидают долгие выходные

В начале мая граждан ждут четыре дня выходных – 29, 30 апреля и 1, 2 мая. Согласно постановлению правительства РФ, выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля.

Таким образом, россиян ждет двухдневная рабочая неделя - работать придется только 3 и 4 мая, потому что 5 и 6 мая - это вновь выходные дни