Жителей Башкирии скоро ожидают долгие выходные

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В мае нам ожидают подряд четыре дня отдыха.
В начале мая граждан ждут четыре дня выходных – 29, 30 апреля и 1, 2 мая. Согласно постановлению правительства РФ, выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля.
Таким образом, россиян ждет двухдневная рабочая неделя - работать придется только 3 и 4 мая, потому что 5 и 6 мая - это вновь выходные дни
А вот 9 мая будем отдыхать только один день, потому что День Победы приходится на среду.
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