Спасатели объявили в Башкирии штормовое предупреждение

Завтра, 26 марта, на территории Башкирии объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили специалисты Главного управления МЧС РФ по РБ.

По прогнозам синоптиков, на территории республики должно быть усиление ветра, местами его порывы могут достигать 15-20 м/с. Вт то же время на дорогах неизбежно будет ухудшение видимости до 500-1000 м и сильная гололедица.

При этом, по мнению специалистов Башгидромета, днем температура воздуха составит всего -1 градус.