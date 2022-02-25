На зимовку — со страховкой

На зимовку — со страховкой
На зимовку — со страховкой
25 февраля, 15:56ОбществоФото: pixabay.com
Календарная зима в самом разгаре, и многие любители загородной жизни оставили свои дачи до лучших времен, а те, кто предпочитал проводить там выходные или каникулы, все реже навещают свои «места силы».

Чтобы красиво «попрощаться» с дачей до весны и не переживать за ее сохранность, лучше всего обезопасить ее на время отсутствия и обеспечить своему имуществу надежную страховую защиту.

К сожалению, наши соотечественники не слишком охотно страхуют нажитое, особенно в сравнении с прагматичными европейцами, которые не мыслят своей жизни без всевозможных полисов. А ведь застраховать свое имущество, которое зарабатывается тяжким трудом, довольно просто.

Это можно сделать, например, с помощью полиса «СОГАЗ-Дом» от лидера страхового рынка России* — компании «СОГАЗ». Данная страховая программа покрывает все основные риски, такие как пожар, взрыв, стихийное бедствие, кража или постороннее проникновение. То есть ровно то, что нужно для спокойной жизни «на расстоянии».

С помощью такого полиса комплексной страховой защитой можно обеспечить не только жилой, дачный дом или коттедж, но и дополнительные строения и сооружения на вашем участке, включая их конструктивные элементы, внутреннюю и внешнюю отделку, системы коммуникаций и оборудование, а также домашнее имущество, находящееся в застрахованных строениях.

Таким образом, имея полис «СОГАЗ-Дом», вы не будете переживать и восстанавливать свое имущество, если вдруг случится непредвиденное. Это особенно актуально в наши дни, когда стоимость стройматериалов стремительно растет, а цена на полис остается неизменной и в любом случае несравнимо меньше, чем размер ущерба в случае неприятностей.

Оформить такой полис несложно — для этого не понадобятся никакие осмотры. При этом вы можете выбрать подходящие именно для вас условия страхования, а также застраховать по одному полису несколько объектов или дополнительные строения.

А если у вас уже есть действующий полис страхования в АО «СОГАЗ», вы можете воспользоваться возможностью приобрести полис «СОГАЗ-Дом» с экономией до 50%**! QR код на лендинг https://shop.sogaz.ru/dom/

Подробную информацию о полисе «СОГАЗ-Дом» можно получить по телефону контактного центра АО «СОГАЗ» 8 800 333 0 888 или в ближайшем офисе компании.

* По объему страховой премии на основании данных Банка России за 9 месяцев 2021 года.

** При расчете стоимости полиса ее итоговая величина может не включать упомянутую экономию, или размер такой экономии может оказаться меньше 50%. С условиями акции можно ознакомиться по телефону 8 800 333 0 888.

Лицензия Банка России СИ № 1208. АО «СОГАЗ».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы